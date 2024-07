Aliou Sall dévoile les motifs de son départ de l’APR, tacle Mansour Faye et fait des révélations sur la candidature d'Amadou Bâ Lors d'un entretien avec la Rfm, Aliou Sall, le frère de l’ancien président du Sénégal, a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter l’Apr. Il a également répondu aux critiques récentes de Mansour Faye, déclarant : « Mansour Faye est tellement habitué à dire des médiocrités qu’il ne mérite pas de réponse. Il est arrogant et il n’y a aucun lien entre nous, donc je ne comprends pas pourquoi il parle de moi ainsi. » Aliou Sall a aussi fait des révélations sur la candidature de Amadou Ba, évoqué le bilan de Macky Sall et parlé de son avenir politique...

