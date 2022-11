Aliou Sow aux députés: "Soyez rassurés de ma détermination à conformer mon action à vos attentes et à vos orientations Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Novembre 2022 à 21:43 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la Culture et du Patriotisme historique, Aliou Sow affirme avoir perçu à sa juste valeur le profond message que les députés lui ont adressé. "Depuis le début de la session budgétaire, c'est la première fois que 90 voix ont voté pour et 62 contre pour un budget. ça c'est un message profond qui m'interpelle qui m'exige de multiplier les efforts d'aller dans le sens de bons résultats, etc", a déclaré M.Sow. "Je suis très rassuré, je suis davantage motivé, et que les parlementaires soient rassurés de ma détermination à conformer mon action à leurs attentes et à leurs orientations", a-t-il ajouté.







