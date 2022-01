Alioune Diouf BBY:" Dakar n'a jamais été notre fief, l'opposition ne peut plus fustiger le fichier" Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Janvier 2022 à 16:56 | | 0 commentaire(s)| Le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Alioune Badara Diouf, rappelle que Dakar n'a jamais été leur fief. Sur les dix-neuf (19) communes, BBY en a gagné quatre (4), ce qui est un bon résultat. Seulement, il ne faut plus que l'opposition sorte le fallacieux argument du fichier électoral qui est tronqué et truqué. Ils savent très bien qu'il n'est plus possible de voler les élections au Sénégal depuis longtemps.





Accueil Envoyer à un ami Partager