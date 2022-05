Alioune Ndoye, Jean B. Diouf, Bamba Fall, Juliette Zenga : Macky Sall investit Taxawu Dakar

Après la cuisante défaite aux Locales, Macky Sall investit sur les personnalités politiques qui ont gagné leurs communes à Dakar. Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, maire de Plateau, Alioune Ndoye conduit la liste Benno Bokk Yakaar dans la capitale. Il est suivi de Ndèye Saly Diop Dieng, Bamba Fall, Juliette Zenga, Djibril Wade, Jean Baptiste Diouf et Ndèye Fatou Diouf.



Il y a une lecture simple à faire : il a parié sur l’aura, qu’il espère intacte, des maires de Médina et Biscuiterie, qui l’ont rejoint après les élections, pour essayer de réduire l’écart avec Yaw, qui a eu plus de 90 mille voix de plus que sa coalition lors de la dernière élection. Il y a aussi la deuxième lecture : Alioune Ndoye et Jean Baptiste Diouf ont été élus et réélus sur la liste de Taxawu à Dakar en 2009 et 2014, avant de rompre avec Khalifa Sall, qui a été le parrain politique de Bamba Fall.



Aujourd’hui, le maire de Médina est devenu le plus grand pourfendeur de ses ex-camarades. Il y a aussi Juliette Zenga, députée sortante comme Ndèye Fatou Diouf, qui a été longtemps directrice de Cabinet de Barthélémy Dias à la mairie de Mermoz-Sacré Cœur. Ndèye Fatou Diouf, députée Apr de Hann Bel-Air, était 2e sur la liste nationale de Bby en 2017, rappelle "Le Quotidien".