Alioune Ndoye répond à Barth sur la construction du marche «Dire que personne ne va construire le marché de Sandaga, c’est raconter sa vie…»

La polémique sur la construction du marché Sandaga qui crispe les relations entre les anciens camarades du Parti Socialiste (Ps) s’est invitée dans la campagne pour les Législatives du 31 juillet prochain. Dans la guerre des mots qui les oppose depuis le début des Législatives, la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar, Barthélémy Dias, par ailleurs maire de la Ville, a averti son adversaire Alioune Ndoye sur la construction du marché Sandaga.



«J’attends juste de voir une brique installée au marché», avait-il déclaré avant-hier. Mais Alioune Ndoye semble attendre son challenger aux Législatives dans le département de Dakar de pied ferme.



«Que cela soit clair ! La construction du marché de Sandaga relève de mes compétences ! Personne n’y peut rien ! C’est cela réalité !», rétorque l’édile de Dakar-Plateau avant d’ajouter : «Nous sommes dans un État de droit. Personne ne va y planter quoi que ce soit sans mon autorité. Dire que personne ne va construire le marché de Sandaga, c’est raconter sa vie aux Sénégalais.»



D’après la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Dakar, les bravades se Barthélémy Dias ne passeront pas. «N’est-ce pas, ils avaient dit qu’il n’y aurait pas d’élections au Sénégal ? Pourtant, ils sont en train de battre campagne», poursuit Alioune Ndoye.



Et d’avancer les raisons qui justifient son refus de la proposition faite par le maire de Dakar de reconstruire le marché Sandaga. «J’ai refusé sa proposition sur la salle de vente qui avait pris feu, parce qu’il voulait confier les travaux de construction à des promoteurs. Or, cette proposition n’offre pas d’intérêts aux Sénégalais, en particulier les commerçants. La vérité, c’est qu’il voulait répéter les erreurs qu’il a commises dans sa commune sur l’assiette foncière sise à côté de la Boulangerie Jaune.



Il a partagé l’assiette foncière entre Auchan et d’autres personnes nanties. Ainsi, il a zappé l’intérêt des Sénégalais. Pour nous, un bien public appartient aux Sénégalais. Nous ne faisons pas de deal et de montage sur le dos du bien public», clame Alioune Ndoye



S’attaquant à ses adversaires, Alioune Ndoye les a présentés comme des ennemis de la République. « Nous sommes dans un régime où l’Exécutif a besoin de faire valider par le Parlement les projets en cours, notamment le vote du budget. Si aujourd’hui, des Sénégalais vous disent : donnez-nous le Parlement pour qu’on bloque le pays, ceux-là sont les premiers ennemis du pays parce qu’ils ne militent pas pour ce qui est bien pour le pays», a-t-il déclaré



Il ajoute : «Ce n’est pas pour rien que le Président Macky Sall vous parle d’un programme qui s’étend jusqu’en 2035.» Très en verve, le candidat de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Dakar a présenté ses adversaires comme « des aventuriers qui comptent sur une sorte de loterie de la part de la population».

