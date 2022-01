Alioune Sall répond à Ousmane Sonko: "C'est un énergumène pire que Hitler, mais..." Traité de voleur ainsi que Lat Diop par Ousmane Sonko dans ses déclarations de campagne électorale, Aliou Sall, maire de la Ville de Guédiawaye n'a pas tergiversé pour répondre à ce dernier et le traiter de tous les noms d'oiseaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 05:51 | | 1 commentaire(s)|

Promis à un avenir sombre carcéral par Ousmane Sonko, Aliou Sall préfère occulter et passe à l'action. "C'est un inculte qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, nous sert des bêtises", lâche-t-il.



Selon l'édile de Guédiawaye, il n'a pas peur d'un iota de ce dernier et balance: "moi, personnellement, je ferai face à Ousmane Sonko et il faut le traiter comme tel", prévient Aliou Sall.



Quant à l'alliance entre Khalifa Sall et Malick, il se dit déçu: "C'est décevant de voir Khalifa Sall et Malick Gakou s'allier avec un tel énergumène", descend-t-il le leader de Pastef dans les braises.

