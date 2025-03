Alioune Tine soutien sans réserve à la concertation nationale sur la loi d’amnistie Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Alioune Tine/ Loi d’Amnistie/ Serigne Ndong Alioune Tine plaide pour que la concertation nationale devienne une norme sous le gouvernement Diomaye-Sonko. Dans un contexte politique tendu, il appuie fermement l’idée d’une concertation sur la loi d’amnistie, affirmant que cela représente l’unique chemin vers un consensus et la restauration d’un climat politique et social […] Sénégal Atlanticactu/ Alioune Tine/ Loi d’Amnistie/ Serigne Ndong Alioune Tine plaide pour que la concertation nationale devienne une norme sous le gouvernement Diomaye-Sonko. Dans un contexte politique tendu, il appuie fermement l’idée d’une concertation sur la loi d’amnistie, affirmant que cela représente l’unique chemin vers un consensus et la restauration d’un climat politique et social apaisé. « La concertation sur des sujets d’ordre national doit être érigée en norme par le Gouvernement Diomaye-Sonko. Je soutiens totalement la proposition de concertation nationale sur la loi d’amnistie », déclare Alioune Tine. Selon lui, c’est le seul moyen de parvenir à un consensus sur ce qui nous divise et de favoriser un climat politique et social plus serein.



Source : Source : https://atlanticactu.com/alioune-tine-soutien-sans...

