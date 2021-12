Alla Dieng, Unacois Yessal: "Ce marché est une fierté nationale, la stabilité des prix, un plus" Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 05:38 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur exécutif de l'Unacois Yessal, Alla Dieng félicite l'Etatde cet investissement qui soulage le secteur du commerce, mais le véritable défi est la baisse et régulation des prix. "C'est une fierté nationale, mais il faut veiller à la stabilité des prix. Ce qui fera de ce marché une réussite nationale et sous régionale", a-t-il avancé.



