Allafrica Medias Leaders Summit: Le président de la Bad salue la robustesse des institutions sénégalaises, et surtout le travail remarquable du Président Macky Sall

«Il y a à peine un mois, nous étions témoins des défis auxquels le Sénégal était confronté à l’approche des élections. Les médias ont été inondés de toutes sortes de nouvelles négatives. Certains ont proclamé que « le bastion de la démocratie en Afrique est en train de tomber ».



D’autres ont hurlé : « la démocratie est en train d’échouer en Afrique », a déclaré M. Adesina. « Même s'il y a eu des difficultés, le Sénégal a connu des élections pacifiques et une transition du pouvoir du parti au pouvoir au parti d'opposition.



Lors d'une élection avec 19 candidats, les résultats ont été annoncés en quelques heures, et tous les candidats, y compris le président sortant, ont félicité le vainqueur, sans dissidence ni contestation judiciaire.



Le président en exercice a invité le vainqueur présumé des élections au palais avant même l'annonce des résultats complets », a dit le président de la Bad. Selon lui, les institutions ont fonctionné, depuis la commission électorale jusqu'au pouvoir législatif, en passant par le conseil constitutionnel et la présidence, sans aucune ingérence dans le processus.

Il a affirmé que les récits négatifs dominaient les médias, mais il s’agissait pourtant d’un pays africain, malgré les défis qui venait de donner lieu à des élections mondialement respectées et d’effectuer un transfert de pouvoir hautement louable – un modèle pour le reste de l’Afrique.



« J'étais à Dakar un jour après les élections présidentielles et j'ai été surpris par le niveau de sérénité, avec presque personne dans les rues pour jubiler ou manifester. J’ai demandé au chef de l’une des missions d’observation électorale son point de vue sur les élections, et il a répondu : « J’ai surveillé des élections en Afrique et à l’extérieur de l’Afrique, et je n’ai jamais vu une élection mieux menée que celle-ci. Pourtant, c’est l’Afrique ! », a rappelé le patron de la Bad.

