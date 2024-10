Alliance pour les Législatives : La coalition And Beesal Sénégal dément tout compagnonnage avec le PASTEF Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 19:36 | | 0 commentaire(s)| La coalition And Beesal Sénégal a officiellement réagi, suite à des informations relayées par certains médias, notamment XalimaNews, évoquant une prétendue alliance entre son leader, Abdoulaye Sylla et le parti PASTEF. Dans un communiqué, la cellule de communication du mouvement a catégoriquement démenti ces allégations et clarifié la position du président Sylla.

Le texte précise que le Président Abdoulaye Sylla n’a jamais engagé de discussions ni établi de collaboration avec les responsables de PASTEF. Il est rappelé que, bien qu’il ait par le passé soutenu la majorité présidentielle « par devoir patriotique », il n’existe actuellement aucune forme de communication entre Sylla et ce parti politique.



Selon leur communiqué, « aujourd’hui, Abdoulaye Sylla concentre pleinement ses efforts sur sa campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024, qu’il mène en tant que chef de la coalition And Beesal Sénégal. Sa vision se veut ambitieuse, axée sur la justice sociale, la souveraineté nationale et le développement durable ».



« Nous menons cette campagne avec rigueur et transparence, en plaçant les préoccupations des citoyens au cœur de notre action » , affirme le communiqué, insistant sur la détermination du leader de la coalition à bâtir un Sénégal plus équitable.



Enfin, And Beesal Sénégal invite ses militants, sympathisants et alliés, à ne pas se laisser influencer par ces rumeurs infondées et à rester mobilisés pour soutenir Abdoulaye Sylla dans son projet.



« Leur soutien est essentiel pour défendre nos idéaux et concrétiser nos engagements lors des prochaines législatives », conclut sa cellule de communication.



