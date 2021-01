Almadies: Un collectif des riverains demande à l’Etat la fermeture des restaurants ‘’transformés en bars’’ Face leur inquiétude quant à l’ouverture des restaurants ‘’transformés en bars’’, ‘’remplis tous les jours de monde avec une pollution sonore qui indispose tous les riverains’’, le Collectif des riverains des Almadies demande à l’Etat, la fermeture de ces lieux.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 08:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué relayé par ‘’EnQuête’’, le collectif ‘’exige’’ de l’Etat, l’arrêt de la ‘’débauche’’ qui, selon lui, s’étale en plein jour sur les lieux.



Il a demandé aussi que la gendarmerie arrête les rassemblements ‘’quotidiens’’ qui, malgré le couvre-feu, continuent en ces lieux.



Ce collectif de riverains qui sont ‘’ à proximité des restaurants Cosmos et White Dream ’’, rappelle que beaucoup d’entre eux ont saisi la gendarmerie, la préfecture, la sous-préfecture, la mairie et même le gouverneur, sans que le problème ne soit résolu. Il dit ainsi se réserver le droit d’user d’autres voies pour se faire entendre, afin de mettre fin ‘’ à cette anarchie ’’.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos