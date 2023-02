Avec le jeu de yoyo entre les deux principaux camps de la scène politique sunugaalienne, il va falloir en chaque début de semaine dresser un almanach bien renseigné des évènements probables et possibles. Cela, dans l’optique de disposer de la météo des zones chaudes à éviter, des directions à ne pas prendre et surtout des jours à rester chez soi. Car, désormais, le « gatsa-gatsa » étant de rigueur, ce sera du hue-à-dia en permanence. Surtout qu’en plus des rassemblements, meetings et autres doxantu, la Dame Thémis parasite le débat politique, gérant à son rythme des dossiers dont l’issue peut ajouter à la cacophonie du débat ambiant. Alors cette semaine qui démarre aujourd’hui nous réserve quelques éruptions d’adrénaline. Si l’OS persiste à se rendre à la mairie de Guédiawaye et que les FDS décident d’opérer comme elles l’ont fait vendredi à Mbacké et samedi à Walf, ça risque assurément de péter. En attendant que le 14, la chambre d’accusation confirme (plus probable) ou rejette l’ordonnance de renvoi de « Ousmane et Adji » en jugement. Puis 2 jours plus tard que l’affaire de diffamation de Mbaye Prodac revienne en scène, pour quelle finalité ? En tout cas, la mer reste agitée durant ces prochains jours.