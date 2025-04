Alseyni Ndiaye, capitaine des "Lions" du Beach Soccer, déterminé : "Le 11 mai, notre rêve est de faire du Sénégal, le champion du monde "

Pour le continent africain, c'est un moment sans précédent : l'Afrique organise pour la première fois une Coupe du Monde de beach soccer, et le Sénégal, une grande nation dans ce sport, est déterminé à se démarquer. Alseyni Ndiaye, le leader des Lions de la plage, a exprimé sans réserve ses aspirations lors de sa prise de parole : « Si Dieu le veut, nous espérons que le Sénégal sera couronné champion du monde le 11 mai prochain. » Une équipe qui, depuis de nombreuses années, a réussi à atteindre les sommets internationaux, en poursuivant un but clair et déterminé.







Toutefois, le parcours vers la gloire ne sera pas exempt de difficultés. Le Sénégal, positionné dans une poule compétitive incluant l'Espagne, Tahiti et le Chili, aura d'abord à se mesurer à des rivaux de taille. "Tahiti est le grand favori, ayant atteint deux finales." Il n'est plus nécessaire de présenter l'Espagne. Ndiaye analyse avec lucidité que même pour le Chili, qui fait figure de novice, il n'a rien à perdre. Cependant, plutôt que d'être impressionné, il souligne que le Sénégal n'est plus une équipe qui vient « pour apprendre », mais bien pour triompher. Atteindre les demi-finales en 2021 n'était que le début : désormais, les Lions aspirent à rugir jusqu'à la victoire finale.







La cérémonie d'inauguration, qui a mis en avant quatre équipes nationales sénégalaises, illustre la montée en puissance du football sénégalais sous toutes ses manifestations. « Le Sénégal se classe parmi les meilleurs », déclare avec fierté le capitaine. Il saisit cette occasion pour louer les efforts de base réalisés par la Fédération sénégalaise de football, en particulier dans les catégories inférieures, qui sont le moteur de la revitalisation du talent. Avec conviction, fierté et volonté, Alseyni Ndiaye incarne l'essence des Lions : honorer la nation avec dignité et atteindre les plus hauts sommets. « Si Dieu le veut, nous reviendrons tous chargés de trophées. »