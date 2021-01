Aly Khoudia Diaw: "le Sénégal a une forte tradition de vaccins, la Covid est une maladie sismique"

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 05:46 | | 0 commentaire(s)|

Le sociologue Aly Khoudia Diaw, par ailleurs agent à la direction générale de l'action sociale au Ministère de la santé et de l'action sociale, dans l’émission Jokko estime que le Sénégal a une forte tradition de vaccins. "D'ailleurs, on a un plus de 14 vaccins dans le programme élargie de vaccination. Cette peur du vaccin au Sénégal est aussi une réalité au Mali, en Mauritanie et même en France. C'est une réaction naturelle, mais pas normale. On ne teste pas de vaccin au Sénégal, car c'est déjà testé. On doit continuer à sensibiliser les personnes et protéger celles âgées. On s'est rendu compte que la Covid-19 est une maladie sismique car, après autopsie, on se rend compte la maladie a détruit les reins, le foie, le coeur et quasiment tous ses organes. Ceux qui n'acceptent pas ce vaccin font courir beaucoup de risques aux populations et leurs proches. Il faut que les gens arrêtent de divulguer de fausses informations en manipulant l'opinion", a-t-il dit dans cet extrait.