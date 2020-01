Aly Ngouille Ndiaye sur l'agression mortelle de Mohammed Cissé: « Ce crime ne restera pas impuni »

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a condamné dimanche l'agression mortelle du jeune américain, Mohammed Bassirou Cissé dit Mohammed "l’Américvain", assurant de tout faire pour arrêter les auteurs et les traduire devant la justice.



" Ce qui s’est passé à Madina Baye est scandaleux. Oter la vie à des gens dans leur propre maison, intolérable. Je déclare ici que le gouvernement fera tout pour mettre la main sur les auteurs de ce crime ", a-t-il affirmé, après avoir présenté ses condoléances à la famille Niasséne.



Quelques jours auparavant, le Khalife de cette communauté à laquelle appartient la victime, a demandé à l’Etat de mettre tout en œuvre pour mettre la main sur les assaillants. « Nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour que les auteurs de cet acte soient arrêtés et punis par la loi. Parce que Mohamed et son père sont revenus dans leur pays pour pouvoir davantage vivre leur religion. L’islam dit que quand vous tuez une seule personne, c’est comme si vous aviez tué le monde entier. Donc tout doit être fait pour mettre la main sur les assaillants et sécuriser davantage Madina Baye et les alentours », a déclaré son porte-parole Cheikh Mahi Cissé.



Aly Ngouille Ndiaye qui s’exprimait hier, lors de la cérémonie officielle de la Ziarra Omarienne, a aussi dénoncé l’usage abusif des réseaux sociaux qui selon lui, contribuent à la dégradation des mœurs. « Ces réseaux ( Facebook, WhatsApp sont à l’origine de beaucoup de querelles dans les foyers , a-t-il souligné, ajoutant que par le biais des concentrations, certains conjoints ne se donnent plus le temps d’échanger entre eux ».





Le jeune Bassirou Cissé a été inhumé ce dimanche à Médina Baye (Kaolack). Abdou Aziz Cissé, son père, blessé au cours de l’agression dans le domicile familial, est toujours retenu à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass.