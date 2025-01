Amadeus fait vibrer Marie Khone Faye et l’épouse de Sonko au CICAD Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, accompagnée de la première épouse du Premier ministre Ousmane Sonko, a pris part à une cérémonie dédiée à la scolarisation des femmes, organisée au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio. L'événement a été marqué par une performance musicale mémorable de l'artiste Amadeus, qui a interprété son célèbre titre « Djéli ». Cette prestation vibrante a enflammé la salle, suscitant l'enthousiasme de l'assistance. La Première Dame et l'épouse du Premier ministre n'ont pas caché leur plaisir, se laissant emporter par l'ambiance festive et chaleureuse.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/amadeus-fait-vibrer-marie...

