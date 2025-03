Amadou Ba : « Il est temps de laisser le gouvernement travailler»

Amadou Ba, chef de l’opposition sénégalaise, refait surface. À l’occasion de la prière de l’Aïd El Fitr, célébrée à la Grande Mosquée Omarienne, située à Dakar, le député a rendu grâce à Dieu d’avoir pu y assister. Il a ensuite invité les Sénégalais à "laisser le gouvernement travailler".



D’emblée, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall a esquivé les questions politiques. "Je ne souhaite pas m’appesantir sur les questions politiques. Nous sommes venus ici à la Grande Mosquée pour prier", a-t-il déclaré.



Il a ensuite formulé des prières pour un Sénégal uni, un pays de paix et de prospérité partagée.



Le député de la 15ᵉ législature a rappelé : "Il y a un temps pour tout. Le problème que nous avons au Sénégal, c’est que nous passons tout notre temps en campagne électorale. Or, il y a un moment pour échanger et parler de programme politique. Il y a aussi un moment pour travailler. Je pense que c’est le moment. Laissons le gouvernement travailler".



Avant de conclure en donnant un rendez-vous très prochainement : "Je reviendrai très bientôt pour aborder les questions du quotidien. Nous donnerons notre point de vue sur la situation".

