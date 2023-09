Amadou Bâ: Le Contemporain Majeur (Par Adama Bèye)

En rembobinant le film de l'histoire du Sénégal et les étapes qui ont marqué son évolution, nous ne pouvons pas oublier, par devoir de mémoire, ces grands hommes qui ont marqué le pays de la période post-indépendance jusqu'à nos jours. Parmi eux, Lamine Guèye, Léopold Sedar Senghor, Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Cheikh Anta Diop, Doudou Thiam, et bien d'autres.





La grandeur de la "teranga" trouve en partie sa source chez l’homo senegalensis. Ces héros transgénérationnels qui ont légué à notre jeunesse un précieux patrimoine, tant matériel qu'immatériel.





C'est ce que Amadou Bâ a parfaitement compris. Il incarne sans aucun doute, le modèle de ceux qui sont les gardiens de ces valeurs républicaines.





Né à Dakar après l'indépendance, Amadou Bâ est un fervent patriote. Il a passé son adolescence dans sa ville natale, sous l'attention bienveillante de ses parents, qui étaient soucieux de son éducation à toutes les étapes de sa vie. Son parcours universitaire et académique a été couronné de succès et a conduit à une brillante carrière après son passage à l'ENAM. Au point de devenir aujourd’hui Premier ministre, Ministre du Sport et de l'Elevage.





Amadou, comme l’appellent affectueusement ses proches, est sorti de l'ENAM en tant qu'inspecteur des impôts et Domaines, est reconnu et admiré pour son intégrité, son courage, son sérieux et sa compétence inébranlable. Cela lui a valu la confiance des plus hautes autorités du pays. Plus tard, il a été nommé à la direction des Impôts et Domaines, où il a apporté des avancées significatives et des réformes appréciées de tous.





Son bilan remarquable à la tête des Impôts et Domaines, lui a valu d'être nommé ministre de l'Economie et des Finances, un poste qui l’a conduit à diriger de nombreuses missions à l'étranger. Il s'est révélé être l'un des meilleurs ministres des Finances que le Sénégal a connus. En tant que serviteur de l'Etat dévoué, cet enfant de Dakar ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a été choisi pour occuper le poste de chef de la Diplomatie sénégalaise pendant de quelques années.





C'est dans ce contexte économique qu'il a eu l'occasion de rencontrer des hommes valeureux tels que feu Pierre Ndiaye, concepteur du PSE, ancien directeur de la prévision et des études économiques, et qui a finalement dirigé la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Pierre, ce «frère», comme vous l'avez si bien dit lors de son décès, ne serait-il pas fier de vous voir à la tête du pays, qui vous a vu gravir les échelons ? Assurément, oui.



Au gré de ses nombreux voyages, Amadou Bâ a su se constituer un solide carnet d'adresses dont les retombées positives se font ressentir sur le développement économique et social du Sénégal. Amadou Bâ n'a jamais cessé de convaincre grâce aux résultats probants observés dans tous les départements qu'il a eu la chance de diriger avant d'être nommé Premier Ministre et Chef du Gouvernement du Président Macky Sall.



Son militantisme et son patriotisme lui ont valu la confiance des plus hautes autorités du pays. Nous espérons vivement qu'après des Chefs d'Etat originaires de Joal, Louga, Kébémer et Fatick, le tour de Dakar est enfin venu pour que cet enfant prodige puisse briguer le suffrage de ses compatriotes afin de les servir loyalement et d'améliorer leurs conditions de vie.



