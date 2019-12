Amadou Ba : « dire que j’ai financé Ousmane Sonko m’a fait très mal » Amadou Bâ s’est dit touché par certaines déclarations l’accusant d’avoir financé Ousmane Sonko, son ancien collègue aux impôts.

"Dire que j'ai financé sa campagne m'a fait très mal, je dois l’avouer", a-t-il admis dans l'émission Jury du dimanche d’Iradio.

« Je suis un haut fonctionnaire. Je connais l’Etat. La loyauté est une vertu sur laquelle je ne transige pas. Je ne peux pas être dans un parti, membre du Secrétariat exécutif, avoir la confiance du chef du parti, travailler pour sa réélection et en même temps mettre en œuvre une politique contraire pour donner des ressources à quelqu’un qui cherche à détruire le système. C’est un non-sens », a poursuivi le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur.



