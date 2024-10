Amadou Bâ lance le défi à Ousmane Sonko, pour un débat public Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Le président Amadou Bâ se dit prêt à débattre avec le Premier ministre Ousmane Sonko, lui laissant la liberté de choisir le jour, le lieu et l’heure. « Si toutefois il considère que c’est sa principale et prioritaire préoccupation », a déclaré Zahra Iyane Thiam, membre de la coalition Jamm ak […] Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong Le président Amadou Ba se dit prêt à débattre avec le Premier ministre Ousmane Sonko, lui laissant la liberté de choisir le jour, le lieu et l’heure. « Si toutefois il considère que c’est sa principale et prioritaire préoccupation », a déclaré Zahra Iyane Thiam, membre de la coalition Jamm ak Njariñ d’Amadou Ba, sur RFM. Toutefois, l’ancien Premier ministre Amadou Ba et ses alliés estiment que la priorité de Sonko devrait être de se concentrer sur les préoccupations des Sénégalais plutôt que sur un débat. « Mais pour nous la préoccupation prioritaire devrait être comme la indiqué le président Amadou Ba sur la pris en charge Ponctuelle et urgente des préoccupations tel que ce que nous voyons de Tambacounda, à Podor en passant par Bakel, Matam. C’est des compatriotes qui vivent des conditions difficiles avec le débordement du fleuve Sénégal. C’est la préoccupation du vote du Budget de la loi de finances initial. » Le président de la coalition Jamm ak Njariñ a tenu une conférence de presse hier, au cours de laquelle il a abordé divers sujets d’actualité ainsi que des aspects de sa gestion sous le régime précédent. Zahra Iyane Thiam a indiqué que : « Amadou Ba débattra avec le peuple sénégalais. C’est ça l’essence de son face à face avec la presse nationale sénégalaise et international. Il a abordé toutes les questions aussi bien les accusations fallacieuses de corruption, de manipulation de statistiques budgétaires d’enrichissement de vivre dans l’opulence. Mais le plus important, il a débattu avec les sénégalais de l’ordre de priorité que devrait être l’exécution des politiques publiques au vue des nombreuses difficultés et de la geo-strategie mondiale ». Sur l’invitation du chef du gouvernement Sonko, Zahra Iyane Thiam se demande que que gagne t-il à debattant avec Amadou Ba qui n’est pas demandeur. « Maintenant si Ousmane Sonko pour lui la priorité est de débattre avec le président Amadou Ba bien entendu, nous débattrerons avec lui. Qu’est ce que le premier ministre Ousmane Sonko gagne à avoir un débat avec le président Amadou Ba qui n’est pas demandeur? « , a-t-elle conclu.



