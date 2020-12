Amadou Ba sort du bois et...témoigne !

"C’est avec une peine immense que j’ai appris ton départ pour l’au-delà. Pierre, tu as été un serviteur infatigable. Tu as consacré ta vie entière au service de l’Etat et du peuple sénégalais. Tu as été pour moi un collaborateur proche. J’ai découvert en toi des qualités professionnelles et humaines hors pair. Tu es devenu un ami, un frère.



Homme d’une grande compétence, discret, généreux, tu as été aussi un homme pieux et courtois.

Je prie pour le repos de ton âme. Ta vie durant, tu ne t’es jamais reposé ; te consacrant exclusivement au travail, à la famille et aux autres.



Puisse le Bon Dieu t’accueillir dans son Paradis et veiller sur ta famille" a écrit pour feu Pierre Ndiaye l'ancien ministre des Affaires Étrangères, Amadou Ba. Qui, depuis son limogeage, vit reclus.

Source : https://www.dakarposte.com/Amadou-Ba-sort-du-bois-...