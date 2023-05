Amadou Ba sur la Présidentielle 2024: «Tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel iront en compétition… » Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

Répondant à cette interpellation au nom du gouvernement, le Premier ministre, Amadou Ba, a tenu à rassurer que le processus électoral est confié au ministère de l'Intérieur. « Mais, au-delà de la personne d'Antoine Diome, le Sénégal est un pays organisé avec une administration organisée et impersonnelle ». Selon lui, « tous les candidats, retenus par le Conseil constitutionnel, iront en compétition et les Sénégalais vont choisir librement. Ce n'est pas une affaire d'Antoine Diome ». Il a notamment précisé qu'au Sénégal, les élections ont toujours été bien organisées en respectant les règles en vigueur. En définitive, il a rassuré qu'« en février 2024, tout va se passer dans de très bonnes conditions quelles que soient les personnalités. Et au soir du scrutin, celui qui sortira vainqueur, sera félicité et le lendemain, chacun ira travailler ». A ce titre, Amadou Ba n'a pas manqué d'appeler les membres de l'opposition à « éviter de personnaliser le débat sur l'organisation des élections ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/amadou-ba-sur-la-presidentiell...

