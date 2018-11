Amadou Bâ sur la tension budgétaire: « Nous n’avons aucun problème pour payer les obligations »

Un peu plus d’une semaine après la sortie du ministre des Finances reconnaissant des tensions budgétaires, le sujet ne pouvait être passé sous silence à l’Assemblée nationale.



Hier, à l’hémicycle, à l’occasion du vote du budget général 2019, les députés sont largement revenus sur cette question. Issa Sall a été le premier à sonner la charge. « Il y a une tension budgétaire et financière et ça se sent », a-t-il lancé. Un autre député a soutenu que l’Etat est dans la logique électoraliste qui finira par rattraper le pays. Ce parlementaire estime que, trois mois après la présidentielle, les prix vont flamber.



Dans sa réponse, le ministre des Finances a livré le même argumentaire. Amadou Bâ a d’abord réfuté toute idée d’impossibilité de l’Etat d’honorer des engagements. « Nous n’avons aucun problème pour payer les obligations », a-t-il dit. Si l’on croit l’argentier de l’Etat, à la date du vendredi 22 novembre à midi, l’état du Sénégal disposait d’une somme de 384 milliards Fcfa à la Banque Centrale. Et en guise de preuve, il annonce le paiement des pensions lundi et mardi et celui des salaires mercredi ou jeudi, au plus tard.











Enquête