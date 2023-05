Amadou Mame Diop salue les liens étroits entre les peuples chinois et sénégalais Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2023 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop a salué, ce 15 mai, à travers la visite de son homologue de la République populaire de Chine, Zhao Lei, «une nouvelle manifestation de l'attachement fidèle aux liens étroits, divers, solides et profonds qui existent entre les peuples chinois et sénégalais». Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a réitéré à son hôte ses vifs remerciements «pour cette marque authentique d'amitié forte, d'estime profonde et de solidarité agissante». Il a félicité sa brillante élection à la tête du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République de Chine. Zhao Lei est la troisième personnalité de l'Etat Chinois après le président Xi Jinping et le vice-président Han Zheng. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/amadou-mame-diop-salue-les-lie...

