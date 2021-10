Amadou Methiour Ndiaye, Ingénieur Agronome à la retraite : «L’hivernage de l’année dernière est meilleur que celui-ci» Selon Amadou Methiour Ndiaye, Ingénieur Agronome à la retraite , «L’hivernage de l’année dernière est meilleur que la présente saison. Les pluies n’ont pas été régulières. Du point de vue comportement des cultures, le niébé est arrivé à maturité. Déjà, les récoltes ont commencé depuis le début du mois de septembre. »

« Pour l’arachide, il y a un petit retard dans le cycle surtout que les pluies se font de plus en plus rares. Pour les premiers semis, c’est la formation des gousses, pour les deuxièmes semis, c’est la floraison.



Pour les troisièmes semis, s’il ne pleut pas encore, ça sera compliqué. Le mil aussi a accusé beaucoup de retard. D’après ce que j’ai vu, ça n’a même pas arrivé au stade de la formation des épines.



D’une manière générale, un retard a été noté. Du point de vue quantité reçue, il y a un déficit pluviométrique par rapport à l’année dernière. S’il ne pleut pas encore, il y a de fortes chances que certaines cultures ne puissent pas boucler leur cycle. On souhaite vivement qu’il pleut encore jusqu’à mi-octobre.



La répartition spatiotemporelle s’était bien quand même le mois d’Aout. Mais le mois de Septembre, j’avoue qu’il y a eu des pauses surtout dans la dernière décade. Donc il y a des irrégularités. Plus on va vers le Nord, plus on sent la sécheresse. A tout point de vue, l’hivernage de l’année dernière est meilleur que celui de cette année.



Parce que l’année dernière, on a reçu beaucoup de pluies. Il y avait une bonne répartition spatio-temporelle. Ce qui est paradoxal, cette année, c’est que les champs sont complètement enherbés. C’est le mois d’Aout qui a été pluvieux. Mais en un moment donné, il y avait les pauses pluviométriques ».

Sud Quotidien



