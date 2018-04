Ambassade du Sénégal à Lisbonne : Les précisions de l’Amicale des Inspecteurs du Trésor sur les "640 millions de CFA volés"

Selon ladite structure, en fuite, depuis le braquage,l’inspecteur du Trésor et agent comptable particulier Galadio Konaté arrêté par la DIC, alors qu’il tentait de rejoindre le Sénégal par la frontière terrestre, « le sieur Galadio Konatè , n’est pas et n’a jamais été inspecteur du Trésor,même s’il a eu à exercer temporairement les fonctions d’agent comptable dans une ambassade. Il n’appartient d’ailleurs à aucun des corps du Trésor », précise la structure.



« L’Amicale des inspecteurs du Trésor déplore cette grossière méprise, interpelle la Direction du journal Libération sur le préjudice ainsi causé à toute une corporation et l’invite à prendre dès sa toute prochaine parution,les mesures de rectifications nécessaires »,lit-on dans un communiqué dont copie est parvenue à Senegal7.com.



L’AITS voudrait enfin rappeler que les Inspecteurs du Trésor constituent un corps d’élite de l’Administration sénégalaise dont les membres ont un sens élevé du service public et considèrent la probité comme une valeur cardinale.