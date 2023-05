Amélioration des services et soins, digitalisation à l’hôpital Principal: Les défis du médecin-général Fatou Fall Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

Le médecin-général de Brigade, Fatou Fall, a été installé, jeudi 25 mai, dans ses nouvelles fonctions de Directrice de l'hôpital Principal de Dakar. La cérémonie a été présidée par le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba. Après trois ans et demi à la tête de l'hôpital Principal de Dakar, le médecin-général de Brigade, Mame Thierno Dieng, a passé le témoin, jeudi 25 mai 2023, au général de Brigade Fatou Fall. Cette dernière a été installée dans ses nouvelles fonctions, au Cercle mess des officiers de Dakar, par le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.

Fatou Fall, première Sénégalaise à accéder au grade de général des armées, a appelé ses collaborateurs au travail. Elle s’est ainsi fixée plusieurs priorités. Il s’agit, entre autres, de l’amélioration des services d’accueil et des urgences, de la qualité des soins, de la réduction des rendez-vous. Elle a aussi promis de diminuer le temps d’attente en caisse. Pour réussir sa mission, elle compte mettre en place une politique de digitalisation des services de l’hôpital Principal de Dakar. « Avec la digitalisation, nous comptons transformer les services de l’hôpital, par le lancement d’une plateforme externe, pour faciliter l’accès à l’information à nos clients », a-t-elle soutenu. Le médecin-général de Brigade, Fatou Fall, compte également mettre en place une nouvelle organisation, basée sur un système de planification de rendez-vous et de délivrance des résultats des examens et analyses. « Nous allons développer des solutions de paiement alternatives, notamment mobiles au niveau des caisses de soins externes », a souligné Mme Fall.

Le Directeur sortant, le général MameThierno Dieng, a félicité celle qui va le remplacer. Il s’est également réjoui des nombreuses réalisations en équipements, infrastructures, mais aussi des innovations qui ont marqué son passage dans cet hôpital. Il a cité, entre autres, la construction des pavillons de Gorée et Téranga, des services de rhumatologie et de dermatologie-vénéréologie et de l’unité de néphrologie-hémodialyse. Le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a informé que la Polyclinique internationale de l’hôpital Principal Dakar sera livrée dans les prochains mois. Abdou Khadir SECK



