Amical Maroc vs Sénégal: Avantage pour les Maghrébins

Le Sénégal et le Maroc vont s’affronter pour la trente et unième fois, aujourd’hui à Marrakech. Le coup d’envoi de la rencontre est prevu à 18 heures. Ce duel est donc un classique du football africain. Dans cette confrontation entre ces deux formations, celle marocaine comptabilise seize victoires, contre sept seulement pour les Lions de la […] Le Sénégal et le Maroc vont s’affronter pour la trente unième fois, aujourd’hui à Marrakech. Le coup d’envoi de la rencontre est prevu à 18 heures. Ce duel est donc un classique du football africain. Dans cette confrontation entre ces deux formations, celle marocaine comptabilise seize victoires, contre sept seulement pour les Lions de la Teranga. Sept matchs se sont déjà soldés par des nuls. L’avantage, voire l’hégémonie marocaine sur l’ensemble des parties saute presque aux yeux. On pourrait parler de bête noire du Sénégal. Donc ce nouveau face à face sonne comme une revanche côté sénégalais, même si lors du précédent match, en 2012, Sadio Mané et ses coéquipiers étaient sortis vainqueurs. Mais la tâche ne s’annonce pas si simple, d’autant plus que c’est amoindris que Aliou Cissé et ses hommes devront en découdre avec les Lions de l’Atlas. Sadio Mané, leader de l’attaque, et Kalidou Koulibaly, boss de la défense ne seront pas de la partie. La récente blessure d’Edouard Mendy a la cuisse compromet davantage les plans senegalais. Autre désavantage pour la tanière, la rencontre va se tenir en terres marocaines, loin du public sénégalais. Et tandis que le Sénégal rejoint Marrakech en étant affaibli, son adversaire, lui reste bien armé avec comme figure de proue Ziyech(Chelsea) et Achraf(Inter). Sans oublier que Bono, portier du FC Séville, ne manquera pas d’être un cauchemar pour les attaquants Sénégalais. Le Sénégal se doit quand même de réduire l’écart abyssal qui le sépare du royaume chérifien. Un match nul serait déjà un bon résultat au regard des conjonctures peu favorables à l’équipe sénégalaise.



