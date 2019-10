Amical Sénégal vs Brésil: Voici le onze de départ des lions !

Le Brésil et le Sénégal se rencontrent en amical ce Jeudi 10 Octobre au stade national de Singapour devant 55000 spectateurs à 12h.



C’est l’un des chocs de cette trêve internationale. Une rencontre amicale qui opposera le champion de la Copa America, le Brésil au vice champion d’Afrique, le Sénégal. Les lions feront à Neymar et compagnie aux stade national de Singapour.



L’équipe sénégalaise es déjà arrivée au stade pour la rencontre. Les joueurs préparent cette rencontre prestigieuse qui aura lieu dans quelques minutes. Le sélectionneur des lions Aliou Cissé a aligné Alfred Gomis dans les buts. En défense on aura la paire Kalidou Koulibaly- Salif Sané.Sur les cotés Racine Coly jouera comme arrière gauche et Lamine Gassama à droite. Au milieu de terrain, Aliou a conduit le trio Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Krépin Diatta. En attaque Ismaila Sarr sera à droite, Sadio Mané à gauche et Famara Diedhiou en pointe.







Voici le onze de départ du Sénégal: Gomis – Gassama – koulibaly – Sané – Coly – Kouyaté – Gueye – Krépin – Sarr – Mané – Diedhiou .







