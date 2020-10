Amical Sénégal vs Mauritanie Victoire impératif pour les Lions de la Teranga Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

Amical Sénégal vs Mauritanie Victoire impératif pour les Lions de la Terang Après avoir été laminés par le Maroc, les protégés d’Aliou Cissé n’ont plus droit à l’erreur pour ce second match de gala face à la Mauritanie. Ce soir à 19, dans l’enceinte Lat Dior de Thiès, l’équipe du Sénégal devra faire oublier le […] Amical Sénégal vs Mauritanie

Victoire impératif pour les Lions de la Terang Après avoir été laminés par le Maroc, les protégés d’Aliou Cissé n’ont plus droit à l’erreur pour ce second match de gala face à la Mauritanie. Ce soir à 19, dans l’enceinte Lat Dior de Thiès, l’équipe du Sénégal devra faire oublier le revers de Marrakech et du coup, se réconcilier avec son public. Face au voisin du nord du pays, c’est le match à ne surtout pas perdre. Même si l’équipe reste dépourvue de joueurs clés tels Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, la logique devrait être respecté. Pour Aliou Cissé également, c’est le moment d’augmenter son capital sympathie auprès des fans. Il a été fortement décrié lors de l’humiliation subie au Maroc. Un autre résultat qu’une victoire, pourrait lui valoir des points en moins. La vingtaine de joueur à la disposition du selectionneur sénégalais aura aussi tout à gagner en démontrant qu’elle est capable de triompher sans les grands patrons précités. Sans oublier que les Mourabitounes n’ont jamais réussi à défaire l’équipe A du Sénégal. Mais le football est tout sauf une science exacte, les Mauritaniens chercheront à mettre fin à une telle hégémonie. Même si elle n’a pas l’avantage du terrain, la Mauritanie jouera crânement sa chance face à des Lions qui ont pris un sacré coup contre les Marocains. Cependant, attention, un Lion blessé peut s’avérer plus dangereux. Même si cette blessure peut le rendre aussi vulnérable. Mamadou Diop



Source : Source : https://letemoin.sn/amical-senegal-vs-mauritanie-v...

Accueil Envoyer à un ami Partager