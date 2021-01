Aminata Lo encore arrêtée, cette fois-ci pour outrage à agent

Le quotidien L'Observateur est revenue avec plus de déteils sur l'interpellation d’Aminata Lô Dieng, ancienne ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur sous l’ère Abdoulaye Wade.

Jeudi 28 janvier. À 21 h, au-delà de l’heure du couvre-feu, l'ancienne ministre est sortie, accompagnée de son frère, pour chercher à manger à son fils qui devait aller à l’école tôt le matin. Elle est tombée sur un dispositif de la gendarmerie de Ouakam qui veillait au grain. Ils seront interpellés par les pandores.



Dans leurs échanges, Aminata Lô Dieng décline le motif de sa sortie. Un argument qui ne semble pas convaincre les gendarmes. Son frère s’en mêle. Le ton monte. Ils sont embarqués et conduits à la Brigade de gendarmerie de Ouakam pour violation du couvre-feu. Par la suite, Aminata Lô Dieng sera libérée. Mais, son frère est retenu dans les locaux de la gendarmerie.



Hier vendredi, elle retourne à la gendarmerie pour prendre des nouvelles de son frère. Sur place, elle se donne en spectacle devant les gendarmes et accuse le régime de Macky Sall d’être à l’origine de ses déboires. Elle sera immédiatement arrêtée et placée en garde à vue pour outrage à agents dans l’exercice de leurs fonctions.



Avec L'Observateur

Source : http://www.senemedia.com/annonce-35394-aminata-lo-...