Aminata M. Ndiaye après sa nomination : « le Président a tenu parole » Nommée, hier, présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye a tenu à remercier le chef de l’Etat, à l'issue d’une audience avec ce dernier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|

« Je tiens à remercier le président de la République pour cette confiance, je ferai tout pour la mériter et je m’engage à œuvrer pour permettre aux collectivités territoriales de mieux développer leurs terroirs », a dit la responsable socialiste sur la RFM.



Et de poursuivre, « le Président a tenu parole, il n’a pas remis en cause le compagnonnage que nous avons depuis 10 ans maintenant ».



Aminata Mbengue Ndiaye a également tenu à rendre hommage à son défunt prédécesseur. « Il n'est pas facile de remplacer Ousmane Tanor Dieng. En plus de son expérience, Tanor avait des qualités intrinsèques hors du commun. Et beaucoup de gens l'ont su après son rappel à Dieu ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos