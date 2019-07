Aminata Mbengue Ndiaye: " Na jigen yi am jom, am dignité mais surtout nanu sawar" Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 05:24 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de la pêche et de l'économie maritime Aminata Mbengue Ndiaye, a invités toutes les femmes à plus de courage et à préserver leur dignité. Elle a lancé cette invite lors du dîner de gala organisé par l'artiste Coumba Gawlo Seck sur le leadership féminin dans un hôtel de place. Selon la socialiste, le traitement à certaines femmes dans leur vie conjugale n'est pas "admissible" d'où l'importance de cet événement qui vise à sensibiliser l'opinion sur le sort des femmes surtout en milieu rural.



Accueil Envoyer à un ami Partager