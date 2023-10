Aminata Touré entame une tournée politique dans la capitale du Fouladou

Dans ce contexte préélectoral où les différentes coalitions s’activent pour faire les yeux doux aux électeurs, la Coalition Mimi 2024 ne compte pas se laisser devancer par ses concurrentes. Pas du tout alors. Et, c’est dans ce cadre que l’ancienne Première ministre, Aminata Touré a entamé une tournée politique dans la capitale du Fouladou.



Sur place, mentionne "Rewmi", la présidente de «Mimi 2024» a reçu plusieurs responsables politiques du département de Vélingara, sous la coordination du délégué régional Moussa Diao et de la responsable départementale, Tening Baldé. Par la même occasion, le responsable départemental de Pastef, Pape Guèye, à la tête d’une forte délégation, s’est entretenu avec Aminata Touré. Comme quoi, entre Mimi et Sonko, la nouvelle idylle promet d’être longue comme un fleuve. Tranquille ? L’avenir politique le dira !