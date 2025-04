Amnistie : La loi interprétative adoptée

Ce 2 avril 2025, l’Assemblée nationale sénégalaise a voté la proposition de loi n°05/2025 portant interprétation de la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024. Sur 145 votants, l’article premier a recueilli 126 voix pour et 19 contre. Pour l’article 2, sur 143 participants, 125 ont voté pour et 17 contre. Enfin, sur l’ensemble du texte, 146 députés ont voté, avec 126 pour et 20 contre.

Le débat a été marqué par des tensions autour de 15 amendements déposés, principalement par l’opposition Takku Wallu. Ces amendements n’ont pas été lus en séance, faute de temps et en raison de désaccords sur le règlement intérieur. Les députés de Takku Wallu ont refusé de présenter l’exposé des motifs de leurs propositions, dénonçant une procédure irrégulière. Dans son contre-avis, le député Ayib Daffé (Pastef) a qualifié ces amendements d’« infondés » et de « dilatoires », une position soutenue par Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois, qui a appelé à rejeter les amendements et à poursuivre les travaux. Le rejet a été acté par un vote.

Sur les motivations du scrutin, Aïssata Tall Sall, présidente de Takku Wallu, a refusé de s’exprimer : « Monsieur le président, puisque vous ne respectez pas le règlement intérieur, nous vous laissons la parole, toute la parole. » En réponse, Ayib Daffé a défendu la loi : « Elle répond à un souci de justice, non de vengeance. Maintenant qu’elle est votée, elle sera appliquée dans le strict respect du droit. »

Source : https://senemedia.com/annonce-79663-amnistie-la-lo...