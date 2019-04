Amy Dieng-Etudiante non voyante: " Le matériel offert par l'Afrucad nous est bénéfique" Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 07:10 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants non-voyants de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) ont magnifié l'appui de l'Association des femmes retraitées de l'Ucad (afrucad) composé d'ordinateurs portables et de microphones. " Le matériel est bénéfique pour nous" a déclaré Amy Dieng, porte-parole du Collectifs des étudiants non-voyants. Pour elle, ce don va faciliter leur apprentissage et " combler le vide noté lors des explications du professeur".

