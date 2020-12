An 12 pour l'Apr: Macky Sall s’adresse à ses militants ce soir

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Aujourd’hui, l’Alliance pour la République (APR) fête ses douze années d’existence dans le landerneau politique sénégalais. Pour l’occasion, son fondateur, le président de la République Macky Sall va se rendre au siège du parti, pour s’adresser à ses militants et fêter ce douzième anniversaire avec eux. Dans un contexte de tension au sein de sa formation politique, le chef de l’Etat va faire un état des lieux et remobiliser les troupes. D’après des sources de «L’As », il est attendu au siège dans l’après-midi vers 16 heures 30.



Sur place, il entend communier avec ses militants avant de leur expliquer par exemple, les raisons qui ont motivé sa décision d'intégrer des leaders de l’opposition dans la mouvance présidentielle, en les nommant à des postes de responsabilité. Toujours dans le cadre de cette célébration, un récital de Coran a été organisé hier, pour la mémoire des disparus tombés sur le chemin de la conquête du pouvoir.









L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos