Ancien Directeur général de l’AIBD : Abdoulaye Dieye retrouve son poste de PDG chez SOCOTRA SA Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2024 à 12:29 | | 0 commentaire(s)| Après les changements intervenus récemment, notamment son départ de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar- AIBD, son ancien Directeur général Abdoulaye Dieye ne chôme pas. En effet, il a retrouvé son poste de PDG chez SOCOTRA SA. Info partagée sur linkedin dont voici le post et les images :

Post de Abdoulaye Dieye

Après 18 mois à la tête de AIBD SA, me voilà de retour dans le secteur privé, reprenant mon ancien poste de PDG chez SOCOTRA SA. De nouveaux défis nous attendent, mais ensemble, nous avons déjà accompli tant de choses. Je suis impatient de poursuivre cette aventure avec vous et de continuer à relever les défis à venir.









