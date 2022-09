Ancrage à BBY: Pape Diop de Bokk Gis Gis déclaré persona non grata par ses partisans Rédigé par leral.net le Samedi 10 Septembre 2022 à 01:00 | | 0 commentaire(s)| Certains cadres du parti estiment que leur leader Pape Diop a trahi le peuple sénégalais. Selon eux, "cette décision de rejoindre le camp présidentiel n’a été ni discuté dans les instances du parti , ni prise de façon concertée comme l’exige les Statuts et les autres textes officiels de notre formation politique", révèle Cheikh Jaraf Dia, membre du comité directeur.

Ils ont formé leur mouvements dénommé Bokk Gis Gis Dëggu “Ligueyyal Askan wi” et affirment qu’ils sont dans l’opposition.



