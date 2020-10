Andréel égrène ses beaux duos sur l'album Tu m'apprends

Auteur, compositeur, interprète, Andréel est un des meilleurs talents de la chanson française. Tu m'apprends est son 7ème album. Auteur de chansons aux atmosphères tendres, oniriques e...

L'auteur compositeur et chanteur Andréel est de retour le 15 janvier 2021 avec un album rempli d'incroyables duos avec Judith Chemla, Natacha Régnier, Amandine Bourgeois et Lucile Chriqui. Premier extrait, avec des paroles d'Isild Le Besco, on savoure Mon Manque, chanté en duo avec l'actrice Judith Chemla.Source : https://www.podcastjournal.net/Andreel-egrene-ses-...