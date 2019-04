Anémie de bébé : comment la reconnaître et la traiter ?

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Bébé est pâle et fatigué : et s’il faisait de l’anémie ? Dans la majorité des cas, la cause de ce trouble est bénigne et peut être corrigée très facilement en suivant les recommandations du pédiatre…



L’anémie de bébé : c’est quoi exactement ? -



Tout comme l’anémie de l’adulte, l’anémie de bébé se caractérise par un taux d’hémoglobine plus bas que la normale, sachant que l’hémoglobine est un composant des globules rouges, servant à véhiculer l’oxygène dans l’organisme.



- Dans la plupart des cas, l’anémie de bébé est due à une carence en fer (anémie ferriprive), ce dernier étant nécessaire à la production de l’hémoglobine.



- Généralement, la carence en fer est d’origine alimentaire et se manifeste avant l’âge de 2 ans. L’anémie peut aussi être présente dès la naissance, notamment chez les bébés prématurés car les réserves de fer fœtales se constituent surtout durant le 3e trimestre de grossesse…



- Il existe aussi d’autres causes possibles à l’anémie de bébé comme des diarrhées chroniques pouvant entraîner une perte de fer ou encore de très rares anomalies de la moelle osseuse.



Quels sont les symptômes de l’anémie chez bébé ?



- Chez bébé, divers symptômes peuvent faire penser à une anémie, notamment une grande pâleur de la peau et des muqueuses : l’intérieur des paupières inférieures de bébé est souvent très pâle en cas d’anémie.



- En outre, le système immunitaire de bébé peut être un peu fragilisé par la carence en fer, d’où de petites infections à répétition, touchant principalement les voies respiratoires.



- Un bébé anémié peut aussi sembler fatigué, s’essouffler facilement et avoir les ongles cassants. Une anémie importante peut également freiner sa croissance dans certains cas.



- Au moindre doute, consultez un pédiatre : il suffit d’une analyse de sang pour confirmer l’anémie et mettre en place un traitement adapté.



Quels traitements pour l’anémie de bébé ?



- Dans la majorité des cas, l’anémie de bébé peut être corrigée grâce à une supplémentation en fer pendant une période plus ou moins longue. En général, le pédiatre prescrit des sels ferreux en poudre, dont le dosage varie selon le poids de bébé.



- Il est aussi souvent utile de modifier l’alimentation de bébé afin qu’elle lui fournisse plus de fer. Selon les cas, il faudra peut-être opter pour un lait infantile adapté à son âge plutôt que du lait de vache par exemple ou encore, en fonction du stade de sa diversification alimentaire, veiller à ce qu’il consomme un peu de viande ou de poisson chaque jour.



A titre informatif, on conseille habituellement de lui donner 10 g de viande ou de poisson par jour entre 6 et 8 mois et 20 g par jour entre 9 mois et 1 an.



Peut-on prévenir l’anémie de bébé ?



- Il est tout à fait possible de prévenir la forme la plus courante d’anémie chez bébé. Pour « partir sur de bonnes bases », l’idéal est de soigner vos apports en fer dès que vous envisagez de tomber enceinte, puis durant toute votre grossesse et la période d’allaitement.



- Pour prévenir l’anémie de bébé, l’allaitement maternel est aussi recommandé jusqu’à l’âge de 6 mois : le fer contenu dans le lait maternel a l’avantage d’être très bien assimilé par l’organisme de bébé.



- Par la suite, vous pouvez opter pour un lait infantile adapté à son âge (au moins 500 ml par jour jusqu’à 3 ans).











afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos