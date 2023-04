Angleterre: Iliman Ndiaye et Sheffield United remontent en Premier League Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Cette fois-ci, c’est la bonne. Après avoir échoué face à Nottingham Forest en barrage d’accession en Premier League la saison dernière, Sheffield United y est finalement parvenu grâce à sa victoire 2-0 devant West Bromwich en match comptant pour la 38e journée en retard de Championship. Une récompense méritée pour l’international sénégalais Iliman Ndiaye et […] Cette fois-ci, c’est la bonne. Après avoir échoué face à Nottingham Forest en barrage d’accession en Premier League la saison dernière, Sheffield United y est finalement parvenu grâce à sa victoire 2-0 devant West Bromwich en match comptant pour la 38e journée en retard de Championship. Une récompense méritée pour l’international sénégalais Iliman Ndiaye et les Blades qui avaient été relégués en 2021. Les supporters de Sheffield United peuvent exulter. Le club basé à Yorkshire (Angleterre) a officiellement composté son ticket pour la Premier League la saison prochaine grâce à son succès 2-0 obtenu devant West Bromwich Albion. Avec 85 points en 43 matches, les Blades sont mathématiquement assurés de finir devant Luton Town (3e, 78 pts) et derrière Burnley (95 pts), champion. Sans doute tétanisés par l’enjeu, les hommes de Paul Heckingbottom ont attendu l’heure de jeu pour forcer le verrou adverse. Sur une récupération haute, l’international sénégalais Iliman Ndiaye efface un adversaire et lance en profondeur le milieu norvégien Sander Berge pour l’ouverture du score (1-0, 58e). C’est la 9e offrande de l’attaquant international sénégalais en championnat (13 buts). Sans tergiverser, Sheffield United va faire le break par l’intermédiaire d’Anel Ahmedhodzic (2-0, 75e). Les quelque 30.000 spectateurs présents au Bramal Lane pouvaient exulter de la promotion officielle de leur club dans l’élite du football anglais deux ans après leur relégation. Grâce à cette promotion, Sheffield United est assuré de toucher un joli pactole si l’on sait que les droits audiovisuels en Premier League sont les plus conséquents parmi les cinq grands championnats. Les informations de l’Afp évoquent un chèque de 170 millions de Livres sterling (192 millions d’euros, 124 milliards de FCfa). Présent dans l’équipe type de la saison mais zappé à la surprise générale de la liste des joueurs nominés pour le trophée de meilleur joueur, Iliman Ndiaye aura été un élément clé du dispositif de Paul Heckingbottom grâce à ses performances exceptionnelles et son sens du devoir. Éliminé par Manchester City en demi-finaliste de la Fa Cup, Sheffield United peut sereinement préparer la nouvelle saison qu’il pourrait aborder sans son meilleur joueur, Ndiaye, atout offensif annoncé un peu partout en Europe. Mouhamadou Lamine DIOP



Source : Source : https://lesoleil.sn/angleterre-iliman-ndiaye-et-sh...

