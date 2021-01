Animaux : L’Assemblée souhaite en finir avec la vente de chiens et de chats en animalerie Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Bientôt la fin des chats et chiens dans les animaleries ? Ce mercredi 27 janvier, l'Assemblée nationale a voté en première lecture, l’interdiction de vente dans les animaleries en 2024. En suivant de plus près la vente en ligne d’animaux de compagnie et la réservant aux refuges et éleveurs.



Les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale aimerait interdire l...





Pour être adopté, ce texte doit être voté par le Sénat. Le gouvernement s'est opposé à cette interdiction, préférant un encadrement plus strict des lieux de vente.

