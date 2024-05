Année universitaire 2023-2024: La 1ère promotion de l’ISFAD solennellement, ouverte Le Recteur de l'UCAD, Président du Conseil Académique, Amadou Aly Mbaye a affiché une très grande joie et une immense fierté de célébrer le début de cette année universitaire 2024. Il a présidé l’ouverture solennelle de l’année universitaire 2023-2024 de la 1ère promotion de l’ISFAD. Il estime que cette année particulièrement symbolique pour l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), marque un tournant décisif dans l’engagement à offrir une éducation de qualité accessible à tous via l’Institution spécialisée (ISFAD », mise en place en 2023. Ladite institution vise à donner des réponses aux besoins pédagogiques de l’université et, aux difficultés conjoncturelles auxquelles, elle a été confrontée.

Le Recteur de l'UCAD, Président du Conseil Académique, Amadou Aly Mbaye trouve que les étudiants ont eu la chance en fréquentant cet établissement, permettant de contourner les difficultés et de ne souffrir d’aucune discontinuité dans leurs parcours. L’implémentation assure une année déjà, planifiée en matière de contenus certifiés (cours et évaluations), d’encadrement par des tuteurs compétents et de délibérations automatisées.



Ainsi, il rappelle aux nouveaux bacheliers que dès cette rentrée, l'UCAD va offrir une flexibilité encore plus confortable. « Nous avons mis en place un système d'orientation et de réorientation plus souple, qui vous a permis de choisir la voie qui correspond le mieux à vos aspirations et à vos talents. A ce niveau, tous les étudiant(e)s, ayant manifesté leur intérêt dans le temps ont été retenus en fonction de la filière choisie », dit-il.



Dans cette perspective, retient-il, l'Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) de l'UCAD a lancé un appel à candidature pour des formations à distance, articulant employabilité et insertion professionnelle. Beaucoup d’entre ces étudiants ont répondu massivement à cet appel, choisissant volontairement le distantiel comme mode de participation aux cours, démontrant un attachement à vous engager dans des cursus de qualité, conçus avec les derniers standards en termes de pédagogie et de technologie innovantes.



« Aujourd’hui, qu’il s’agisse de l’enseignement en mode présentiel ou distantiel, il faut se rendre à l’évidence : l'accès au numérique est une condition sine qua non pour réussir aux études supérieures. Nous avons mené des actions concrètes avec les opérateurs de télécommunications pour améliorer la connectivité et l’accessibilité pour un coût abordable. Nous avons également négocié des accords avec des opérateurs économiques pour vous permettre d'acquérir, dans des conditions optimales, les équipements qui vous permettront de suivre vos cours en ligne et d’interagir avec vos enseignants », rappelle-t-il.



D’après le Recteur, les crises sanitaires, socio-politiques, traversées appartiennent désormais, au passé. Mais, de nouveaux défis ne manqueront pas éventuellement de se poser dans l’avenir qui se dessine. Il conseil aux étudiants de commencer à prendre en charge leur destinée avec le numérique qui n’est pas une virtualité fictive. Mais, bien une réalité virtuelle tangible qui s’impose à tous. « Vous êtes en phase avec la marche du monde. Au niveau international, les plus grandes Universités fonctionnent déjà sur ce mode. L’UCAD ne doit pas être en reste, avec l'ISFAD, elle montre ses capacités d’insertion et d’adaptation à un environnement international de plus en plus concurrentiel sans risque d’être laissé à la traine », a-t-il déduit.



Amadou Aly Mbaye a également souligner l'importance d'un nouveau type de partenariat entre les étudiants et les tuteurs. Ce partenariat sera basé sur le civisme, le patriotisme et le respect des franchises académiques. C’est seulement sur la base de ces principes qu’on peut construire ensemble une université plus forte, plus solidaire et plus rayonnante.



Ainsi, le Directeur de l’Isfad éprouve du plaisir de la mission confiée. Trouvant que le projet est en orbite, il a magnifié la vision du Recteur Ahmadou Aly Mbaye, initiateur de l’ISFAD sur validation du Conseil d'Académique de l'Université, pour avoir amorcé de manière concrète la transformation numérique de l’institution par les usages intelligents des TICE. Il évoque la Bimodalité des enseignements, Hybridation des parcours, virtualisation des cours qui restent les grands défis de la mission, confiée pour l’excellence des résultats vers lesquels, il doit conduire toutes les facultés et grandes écoles de l’UCAD, y compris tous les instituts.



Pour ce faire, insiste-t-il, l’ISFAD doit être garante de la continuité pédagogique par une commutation conjoncturelle des modalités d’enseignement en présentiel/distantiel et vice-versa. Cela permet justement de fournir, dans le respect des normes pédagogiques, des solutions pour amortir le choc des crises sanitaires, sociopolitiques, environnementales et autres. Le Directeur de l’Isfad précise que les évènements passés et présents semblent donner raison aux concepteurs de cette démarche holistique qui mettent l’accent sur les enjeux du moment et anticipent de façon proactive sur les éventuels défis du futur.



En regroupant les plateformes des établissements et les plateformes transversales, l'ISFAD propose un portail de formation ouverte et à distance à l'UCAD. Cette stratégie de mutualisation permet une meilleure coordination de la diffusion des enseignements pour une meilleure prise en charge des offres et des étudiants dans un contexte de massification en permanente croissance de l’effectif. « Les modalités des niveaux d’enseignement de L’ISFAD n’est pas en déphasage avec ceux de l’université. Elles reposent sur les trois piliers du système LMD. Par conséquent l’ISFAD est en étroite collaboration avec les autres établissements de l’UCAD. Une collaboration qui se traduit par la mutualisation des ressources pédagogiques, des ressources humaines et des moyens financiers », rappelle-t-il.



A retenir, l’ISFAD propose des formations spécifiques qui ne sont pas encore connues au Sénégal, des DU en 2 ans et des certifications dans les domaines suivants : Technologie des Productions animales; Langues appliquées au e-tourisme durable ; Ingénierie MultiMedia ; E-Muséologie ; Cartographie et SIG. Tels sont les filières dont les diplômes sont reconnus par le CAMES et les certifications par les professionnels, de même que les instances de certifications internationales. « Nous sommes conscients que la tâche ne sera pas facile dans la mesure où l’innovation fait toujours face à des velléités de résistance qui relèvent plus de sauvegarde d’intérêts que de critiques objectives de la nouvelle donne. Mais qu’à cela ne tienne, chaque acteur de quelque bord où il se situe, sera dans son rôle. Cependant, notre dévoué engagement, nos franches discussions et notre continuel accompagnement dans le respect des spécificités des uns et des autres, devraient nous porter à croire qu’ensemble, nous réussirons », promet-il.



L’UCAD a signé des accords avec les opérateurs de télécommunications pour proposer des tarifs préférentiels avantageux. D’ailleurs, avec la SONATEL, l’université est en phase de mettre en place un PASS EDUCATION qui rendrait au maximum l'accès gratuit à toutes les plateformes de l'UCAD. Il s’agira aussi d’offrir un forfait étudié pour la cible « étudiant ». L’UCAD travaille également sur la possibilité d’un accès en mode « déconnecté » aux ressources pédagogiques minimisant ainsi le coût.



Soucieux de l’accompagnement, l’UCAD a également négocié des accords avec des opérateurs économiques l’acquisition de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs à des conditions avantageuses. Ces outils numériques, à partir de connexions 3G ou 4G, permettront de suivre les cours en ligne, de communiquer avec les enseignants et entre camarades afin de mener à bien les recherches.





