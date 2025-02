Annonce de la demande de levée de l’immunité parlementaire d’Amadou Bâ : La Nouvelle Responsabilité dénonce une « tentative manifeste de liquidation politique » et alerte l’opinion Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

C’est avec surprise que La Nouvelle Responsabilité (NR) dit avoir appris « l’hypothétique demande de levée de l’immunité parlementaire du député Amadou Bâ ». Selon Cheikh Oumar Hann et les autres membres de la NR, « il s’agit d’une manœuvre visiblement orchestrée par le régime en place, visant à museler les voix discordantes de l’opposition ».



Devant la presse ce mardi, la NR a estimé que cette information, relayée dans les médias, ne peut en aucun cas « prouver qu’Amadou Bâ a été épinglé par un rapport ». « C’est un instrument de règlement de comptes, une tentative manifeste d’élimination d’hommes politiques. Ils cherchent à décrédibiliser les figures de l’opposition et à faire taire toute dissidence par des menaces judiciaires. Cette manœuvre est vouée à l’échec », a déclaré Moïse Sarr, qui a lu le communiqué de la NR. Ce dernier appelle toutes les forces vives de la nation ainsi que la communauté internationale à se mobiliser contre cette forfaiture. « Nous avons subi plusieurs attaques, mais nous avions jugé inopportun d’y répondre. Cependant, il est parfois nécessaire de clarifier les choses, et nous avons estimé crucial d’alerter l’opinion sur ce qui se trame. »



Concernant l’état d’esprit de leur leader, Amadou Bâ, la NR a tenu à rappeler qu’il est plus que jamais serein et prêt à affronter « toute injustice ».

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Annonce-de-la-demande-de...

