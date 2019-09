Annoncé démissionnaire: Hady Sall, petit frère de Macky Sall, précise être et demeurer de l’Apr

Le frère cadet du président Macky Sall, Ady Sall, annoncé démissionnaire, précise qu’il ne s'agit pas d'une démission de l'Alliance pour la République. Mais, du CER-Apr. « Je reste et demeure un militant de l’Apr. J’ai démissionné de la coordination du CER-Apr, suite au renouvellement du bureau du CER-Apr tenu le samedi 14 septembre dernier », tient-il à préciser.



D’après lui, il reste et demeure toujours, un militant de l’Apr.

