Annulation du Gamou de Tivaouane : l?ONG Ahdis applaudit Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020

L’ONG Action humaine pour le développement intégré a appris avec satisfaction qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, a renoncé aux rassemblements humains dans la ville sainte de Tivaouane pour la célébration du Grand Maouloud 2020. Aussi a-t-il invité les fidèles à célébrer le Maouloud dans l’intimité familiale, tout en respectant les mesures de prévention contre cette maladie, conformément aux recommandations du Prophète Mohamed (PSL) en cas d’épidémie et sur la base des avis des autorités médicales du pays. AHDIS salue ces mesures qui illustrent une constance du Khalife général des Tidianes dans ses différentes options face à cette maladie, depuis que celle-ci a fait son apparition au Sénégal le 02 mars 2020. Nous félicitons Serigne Babacar Sy Mansour d’avoir pris ces décisions courageuses et patriotiques qui montrent encore une fois son attachement à la préservation de la santé des populations. AHDIS invite tous les Sénégalais à la vigilance car la COVID-19 est toujours là. « Continuez à bien porter vos masques, l’avez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, respectez la distanciation physique face à vos interlocuteurs et évitez les grands rassemblements humains. Ce sont les meilleurs moyens d’échapper à ce mal, en attendant qu’un vaccin accessible à tous soit trouvé ».



Source : http://www.senemedia.com/annonce-31338-annulation-...

