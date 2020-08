Annulation du Magal des deux Rakkas: Le chargé de com' du Kurel dément son président Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

Véritable cacophonie! Le président et le chargé de la communication du kurel en charge de l'organisation du Magal des deux de Saint-Louis, ne parlent pas le même langage.



Le dernier nommé, Oumar Diallo, est monté au créneau pour démentir formellement le communiqué, largement partagé par la presse, et qui porte la signature du président du Kurel, Serigne Ahmet Fall .



Selon lui, Fall n'a reçu aucun mandat pour prendre une telle décision et doute de l'authenticité du "Ndiguel" qu'il dit avoir reçu du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké







Source : https://www.exclusif.net/Annulation-du-Magal-des-d...

