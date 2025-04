Anta Babacar Ngom : « Nous voulons toute la vérité » Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la séance plénière du 2 avril à l’Assemblée nationale, dédiée à l’examen de la proposition de loi n°05/2025 portant interprétation de la loi d’amnistie de 2024, la députée non inscrite Anta Babacar Ngom a interpellé le camp du pouvoir avec fermeté. « Vous voulez la vérité, nous voulons toute la vérité. Nous voulons savoir qui a tué le gendarme et le policier, qui a torturé Pape Abdoulaye Touré, mais aussi qui a incendié le Train Express Régional. Nous sommes contre cette loi d’amnistie, et son interprétation doit clarifier, pas obscurcir », a-t-elle déclaré devant ses collègues. Pour la parlementaire, le processus actuel manque de transparence : « Le Conseil constitutionnel devrait pouvoir trancher. Vous n’avez pas encore compris la demande des Sénégalais : vérité et réconciliation. Il faut des enquêtes claires pour établir les faits, ensuite pardonner, sanctionner ou indemniser si nécessaire. »





Source : https://www.jotaay.net/Anta-Babacar-Ngom-Nous-voul...

