Antoine Diome: « Juan Branco est en train de manœuvrer pour… » Rédigé par leral.net le Samedi 5 Août 2023 à 06:39 | | 0 commentaire(s)|

Depuis son entrée sur le territoire sénégalais, Juan Branco est recherché par les forces de défense et de sécurité. Mais, l’avocat de Ousmane Sonko n’est pas arrêté, selon le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome «Il y a une enquête en cours lors de laquelle une personne a été arrêtée. Je puis vous affirmer […] Depuis son entrée sur le territoire sénégalais, Juan Branco est recherché par les forces de défense et de sécurité. Mais, l’avocat de Ousmane Sonko n’est pas arrêté, selon le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome «Il y a une enquête en cours lors de laquelle une personne a été arrêtée. Je puis vous affirmer qu’il y a des prises photographiques qui montrent comment, à partir d’un point du territoire, il est en train de manœuvrer pour partir», a déclaré Antoine Félixe Diome sur la Rfm. «Mais ce n’est pas ce qui est attendu d’un avocat. Il n’est pas attendu d’un avocat de passer par un point non officiel, ce n’est pas attendu d’un avocat d’aller faire des actions clandestines», dit-il. La personne arrêtée dans cette affaire est le maire de Sangalkam qui est soupçonné d’avoir donné un coup de main à l’avocat.



Source : Source : https://lesoleil.sn/antoine-diome-juan-branco-est-...

Accueil Envoyer à un ami Partager